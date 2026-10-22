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    При атаке БПЛА на Липецк пострадал один человек

    Фото: РИА «Новости»

    Украинские беспилотники атаковали жилые дома и здание поликлиники в разных районах Липецка. Пострадал местный житель. Об этом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в телеграм-канале.

    «Пострадал мужчина 2001 года рождения. Сейчас он находится в больнице, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь», — заявил он.

    На улице Меркулова, по информации губернатора, повреждено здание поликлиники. В разных районах Липецка пострадали фасады и окна частных и многоквартирных домов. Оперативные службы выехали к места падения обломков беспилотников.

    Ранее украинские военные атаковали служебный автобус в Энергодаре, который развозил сотрудников Запорожской АЭС после дневной смены. Погиб водитель.

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