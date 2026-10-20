В Кремле назвали условие для переговоров с Украиной

Песков: для РФ важно, чтобы от Украины на переговорах был легитимный правитель

Россия заинтересована в том, чтобы Украину на переговорах представлял договороспособный человек с необходимыми полномочиями. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нам важно, чтобы это был легитимный представитель власти, готовый взять на себя ответственность и принять необходимое решение для прекращения этой войны», — отметил представитель Кремля.

Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который обвинил президента Украины Владимира Зеленского в неспособности провести переговоры. По мнению главы Белого дома, Киеву пора выбрать другого представителя, готового к урегулированию.