В Кремле назвали условие для переговоров с Украиной
Песков: для РФ важно, чтобы от Украины на переговорах был легитимный правитель
Россия заинтересована в том, чтобы Украину на переговорах представлял договороспособный человек с необходимыми полномочиями. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нам важно, чтобы это был легитимный представитель власти, готовый взять на себя ответственность и принять необходимое решение для прекращения этой войны», — отметил представитель Кремля.
Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который обвинил президента Украины Владимира Зеленского в неспособности провести переговоры. По мнению главы Белого дома, Киеву пора выбрать другого представителя, готового к урегулированию.
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