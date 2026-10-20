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    В Кремле назвали условие для переговоров с Украиной

    Песков: для РФ важно, чтобы от Украины на переговорах был легитимный правитель

    Фото: РИА «Новости»

    Россия заинтересована в том, чтобы Украину на переговорах представлял договороспособный человек с необходимыми полномочиями. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Нам важно, чтобы это был легитимный представитель власти, готовый взять на себя ответственность и принять необходимое решение для прекращения этой войны», — отметил представитель Кремля.

    Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который обвинил президента Украины Владимира Зеленского в неспособности провести переговоры. По мнению главы Белого дома, Киеву пора выбрать другого представителя, готового к урегулированию.

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