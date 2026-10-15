Оперный певец стал бойцом СВО с позывным Музыкант

Оперный певец добровольно подписал контракт с Минобороны и сменил театральную службу на военную. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Военнослужащий с позывным Музыкант рассказал, что готовился как стрелок-штурмовик, но не успел послужить по этой специальности, так как командование заметило его творческие таланты. Теперь боец дает концерты штурмовикам на Харьковском направлении.

«Опыт у меня большой и концертный, и именно сценический. Поэтому я знаю, что можно тут развернуться, пока мне дают полную свободу в репертуаре, в том, что я делаю, в музыке», — признался Музыкант.

Он подчеркнул, что готовится выезжать с короткими выступлениями прямо для позиции. Певец исполняет разные произведения: от песен Виктора Цоя до классических арий на итальянском и немецком языках.

Ранее ВС России начали вести бои за села Николаевка, Варваровка и Нефедовка, которые находятся в котле окружения в Харьковской области. Минобороны подтвердило, что ВСУ потеряли до 60 боевиков.