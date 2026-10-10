ВСУ ударили по Запорожской ТЭС и станции МЧС Энергодара

Глава Энергодара Пухов сообщил об атаке ВСУ на Запорожскую ТЭС

В субботу украинские военные обстреляли Запорожскую тепловую энергостанцию, там зафиксировали как минимум четыре прилета. Об этом на платформе «Макс» сообщил глава администрации Энергодара Максим Пухов.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

«В 13:30 атаковали территорию МСЧ № 145. FPV-дрон сдетонировал о дорожное покрытие вблизи пищеблока. Пострадавших и повреждений нет», — написал Пухов.

Глава Энергодара призвал население города сохранять бдительность и немедленно укрываться в безопасных местах при приближении беспилотников или звуках выстрелов.

Глава Росатома Алексей Лихачев отмечал, что ВСУ в течение двух недель наносили удары по территории Запорожской теплоэлектростанции, от работы которой напрямую зависит безопасность Запорожской АЭС. В одном из последних случаев пострадал питающий важное электротехническое оборудование трансформатор.