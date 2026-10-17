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    Силы ПВО сбили 51 беспилотник, направлявшийся к Москве

    Фото: РИА «Новости»

    Силы противовоздушной обороны уничтожили 51 беспилотник, направлявшийся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

    В последнем сообщении градоначальник заявил об отражении атаки еще 14 дронов. На местах падения их обломков работают сотрудники экстренных служб.

    В субботу вечером 17 октября Собянин сообщил об уничтожении 12 беспилотников силами ПВО Минобороны России. Позже мэр заявил о перехвате еще 25 воздушных целей. С учетом последнего сообщения общее число сбитых БПЛА достигло 51.

    Утром 17 октября Собянин рассказал, что за неделю в сторону Московского региона направлялись 2730 беспилотников. По его словам, большую часть уничтожили на дальних рубежах, а 534 аппарата нейтрализовали непосредственно на подлете к Москве.

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