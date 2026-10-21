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    «С танками спутали». Мирошник высмеял атаку ВСУ на мусоровозы в Антраците

    Мирошник: ВСУ атаковали в Антраците мусоровозы, приняв их за танки

    Фото: РИА «Новости»

    Вооруженные силы Украины атаковали в Луганской Народной Республике парк мусороуборочных машин. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил в телеграм-канале, что боевики приняли коммунальную технику за военную.

    «В Антраците в ЛНР украинские дроны атаковали парк мусороуборочных машин. Ни на йоту не сомневаюсь, что с танками спутали, а не хотели захламления города и распространения болезней», — заявил он.

    Украинские беспилотники атаковали гараж после полуночи 20 октября. Директор МУП «СервисАнтрацит» Станислав Лаптев сообщил ИС «Вести», что сгорели три автомобиля «ГАЗ» 2019 года выпуска для сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов с боковой загрузкой. Сторож не пострадал.

    Ранее ВСУ атаковали автобус похоронную процессию в Первомайске. Погибли три человека.

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