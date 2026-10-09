ВС России освободили Кияницу в Сумской области

В Сумской области под контроль российских войск перешел населенный пункт Кияница. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Поселок освободили подразделения группировки войск «Север». Ее бойцам также удалось занять более выгодные рубежи и позиции.

За неделю бойцы «Севера» уничтожили более 1850 военных ВСУ, противник также потерял 15 боевых бронемашин, 134 авто, шесть полевых артиллерийских орудий, восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

Утром 9 октября Минобороны сообщило об ударе по сухогрузу в украинском порту «Николаев». Он доставлял военные грузы. Всего за неделю поражены 14 сухогрузов и танкер, задействованные в поставках западного вооружения, военной техники, горючего и имущества для нужд ВСУ.