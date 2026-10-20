Четыре человека пострадали при атаке БПЛА ВСУ на автобус в ЛНР

Пасечник: в ЛНР при атаке ВСУ на рейсовый автобус пострадали четыре человека

Украинские военные атаковали рейсовый автобус в районе поселка Михайловка, пострадали четыре человека. Об этом в телеграм-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

ВСУ атаковали рейсовый автобус «Ростов-на-Дону — Стаханов» на участке дороги Луганск — Перевальск.

«По предварительным данным, в автобусе находились 10 пассажиров и водитель. В результате циничной атаки пострадали четыре человека», — уточнил глава региона.

Он добавил, что пострадавших оперативно доставили в лечебные учреждения.

Ранее Пасечник сообщил, что за минувшие сутки в республике под ударами ВСУ погибли два мирных жителя и еще восемь получили ранения.