Во Владимире восстановили отопление после атаки БПЛА

Во Владимире восстановили отопление и горячее водоснабжение после атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев .

По словам главы региона, в ночь с 10 на 11 октября противник массированно атаковал инфраструктурный объект в областном центре. Большую часть дронов сбили огневые группы.

Пострадавших и серьезных разрушений в жилых домах нет. В администрацию города поступали сообщения о повреждении стекол в квартирах и автомобиле.

Из-за повреждения электросетей обломками без света остаются около 1600 абонентов во Владимире и Собинском округе. В областном центре 760 абонентов планируют подключить сегодня примерно в 19:00, остальных — до конца суток.

Ранее около пяти тысяч жителей Владимирской области остались без электроснабжения. Из-за атаки беспилотников начался пожар, и две подстанции отключились.