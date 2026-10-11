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    Во Владимире восстановили отопление после атаки БПЛА

    Фото: РИА «Новости»

    Во Владимире восстановили отопление и горячее водоснабжение после атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

    По словам главы региона, в ночь с 10 на 11 октября противник массированно атаковал инфраструктурный объект в областном центре. Большую часть дронов сбили огневые группы.

    Пострадавших и серьезных разрушений в жилых домах нет. В администрацию города поступали сообщения о повреждении стекол в квартирах и автомобиле.

    Из-за повреждения электросетей обломками без света остаются около 1600 абонентов во Владимире и Собинском округе. В областном центре 760 абонентов планируют подключить сегодня примерно в 19:00, остальных — до конца суток.

    Ранее около пяти тысяч жителей Владимирской области остались без электроснабжения. Из-за атаки беспилотников начался пожар, и две подстанции отключились.

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