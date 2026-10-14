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    Жители Камчатки отправили морем гумпомощь в зону СВО

    Фото: Медиасток.рф

    Волонтеры собрали гуманитарную помощь для военнослужащих в зоне спецоперации и отправили груз морским путем. Об этом сообщила пресс-служба управления информационной политики администрации губернатора Камчатского края.

    В первый контейнер поместили необходимое оборудование, антидроновые сети и материалы для госпиталей. Гумпомощь собрали волонтеры камчатской общественной организации «Блиндажные свечи. Я русский. Своих не бросаем».

    Морские отправки станут регулярными, они дополнят авиационные поставки. С начала СВО военнослужащим уже передали более 300 тонн гуманитарной помощи.

    Ранее груз для жителей Херсонской отправили активисты из Мытищ. В честь Дня учителя педагоги и учащиеся получили музыкальное и звуковое оборудование, канцелярские принадлежности, а также картриджи для принтеров.

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