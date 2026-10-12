Танкисты «Севера» уничтожили два пункта снабжения ВСУ

Танкисты на Т-90М «Прорыв» группировки войск «Север» применили танки как мобильные артиллерийские средства, уничтожив два пункта снабжения ВСУ в Харьковской области. Об этом рассказал командир танкового взвода с позывным Роза в беседе с РИА «Новости» .

По его словам, когда разведывательные БПЛА выявляют врага, командование решает, какими средствами ликвидировать его.

«Наши экипажи зачастую находятся ближе многих артиллерийских орудий и благодаря подвижности мы способны быстро отработать и покинуть огневую до появления дронов противника», — сказал он.

Во время боевого дежурства экипажи получили задачу: разведывательный дрон обнаружил скопление ВСУ в лесу. После допразведки установили позиции, куда враг активно доставлял продовольствие и боеприпасы.

Танкисты по приказу открыли огонь осколочно-фугасными снарядами с закрытых огневых позиций. Экипаж танка Т-90М «Прорыв» мотострелкового полка 6-й гвардейской общевойсковой армии «Севера» ликвидировал два опорных пункта ВСУ в Харьковской области.