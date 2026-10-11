Силы ПВО сбили 479 беспилотников за ночь

Средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи ликвидировали 479 беспилотников над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что БПЛА перехватили и уничтожили над акваторией Черного моря, над территориями Республики Крым, Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Владимирской, Нижегородской областями.

Также беспилотники сбивали в небе над Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской, Курской, Брянской и Белгородской областями.

В ночь на воскресенье в Сочи пострадала кровля частных домов после падения обломков БПЛА. Неразорвавшиеся фрагменты также заметили на территории аэропорта и отелей. В региональном оперштабе отмечали, что информация о пострадавших не поступала.

До этого дата-центр «Яндекса» во Владимире временно приостановил работу после ударов украинских беспилотников.