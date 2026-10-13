Ветеран СВО в Люберцах создал роботов для помощи бойцам на передовой

Член Ассоциации ветеранов СВО Люберец Андрей Фролов разработал и изготовил робототехнические платформы на гусеничном ходу «Андрон» для военных нужд. Два робота уже прошли испытания и отправлены на передовую.

Спектр применения «Андронов» широк, но в первую очередь это помощь военнослужащим.

«Мои роботы предназначены для самых разных нужд: это подвоз боекомплектов, перевозка грузов, установка легкого и среднего вооружения, а также станций РЭБ», — отметил Андрей Фролов.

По его словам, два робота — гусеничный и колесный — прошли предварительные испытания на полигоне и уже отправлены на фронт. «Андроны» будут помогать бойцам 11-й десантно-штурмовой бригады.

Ранее ветеран сконструировал робот-пулемет, который на передовой прослужил полтора месяца.

Разработкой робототехнических платформ Андрей Фролов занимается с 2020 года. В планах — еще больше новой и полезной техники в помощь участникам специальной военной операции. Сейчас он ищет партнеров и спонсоров для производства своих изобретений.