В результате воздушной атаки на Ростовскую область ранен человек

Слюсарь: в результате атаки БПЛА на Ростовскую область пострадал мужчина

Один человек получил ранения в результате воздушной атаки на Ростовскую область. Об этом на платформе « Макс » сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Пострадавшего доставили в больницу», — отметил он.

В Ростове-на-Дону повреждения получили несколько многоквартирных домов в разных районах города. Жителей эвакуировали, экстренные службы ликвидируют возгорания.

Кроме того, пострадал железнодорожный мост. Движение поездов в обоих направлениях приостановили. На месте происшествия работают экстренные службы.

В Батайске беспилотник попал в незаселенный многоэтажный дом на территории жилого комплекса, добавил Слюсарь. После удара начался пожар, его ликвидируют.

Днем ранее в Краснодарском крае при падении обломков беспилотника пострадал один человек, его госпитализировали.