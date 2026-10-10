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    В результате воздушной атаки на Ростовскую область ранен человек

    Слюсарь: в результате атаки БПЛА на Ростовскую область пострадал мужчина

    Фото: РИА «Новости»

    Один человек получил ранения в результате воздушной атаки на Ростовскую область. Об этом на платформе «Макс» сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

    «Пострадавшего доставили в больницу», — отметил он.

    В Ростове-на-Дону повреждения получили несколько многоквартирных домов в разных районах города. Жителей эвакуировали, экстренные службы ликвидируют возгорания.

    Кроме того, пострадал железнодорожный мост. Движение поездов в обоих направлениях приостановили. На месте происшествия работают экстренные службы.

    В Батайске беспилотник попал в незаселенный многоэтажный дом на территории жилого комплекса, добавил Слюсарь. После удара начался пожар, его ликвидируют.

    Днем ранее в Краснодарском крае при падении обломков беспилотника пострадал один человек, его госпитализировали.