Инструкторы Дома СВО в Ногинске провели занятия для сотрудников ГИБДД

Инструкторы Центра поддержки участников СВО и членов их семей Богородского городского округа — представители Гражданской группы НВП «50/50» — по приглашению Учебного центра ГИБДД ГУ МВД России по Москве провели двухдневный курс практических занятий для молодых сотрудников. В ходе обучения были отработаны несколько ключевых направлений.

Участники ознакомились с современными видами беспилотных летательных аппаратов и способами противодействия им — это особенно актуально в условиях, когда БПЛА все чаще используются в различных сферах, включая обеспечение безопасности. Инструкторы с позывными Лион и Печник подробно рассказали о типах дронов, их технических возможностях и методах обнаружения.

Отдельный блок был посвящен тактической медицине. Молодые сотрудники усовершенствовали начальные навыки самопомощи и взаимопомощи, отработали алгоритмы действий при ранениях и других неотложных состояниях. Практические упражнения позволили закрепить полученные знания.

Кроме того, участники освоили тактические перемещения малых групп — это важный элемент подготовки, позволяющий действовать слаженно и эффективно в сложной обстановке.

Инструкторы Дома СВО из Богородского округа выразили благодарность Учебному центру ГИБДД за приглашение и отметили важность дальнейшего сотрудничества. Такие занятия помогают молодым сотрудникам получить практические навыки, которые могут пригодиться в реальной работе, а также способствуют укреплению межведомственного взаимодействия.

Центр поддержки участников СВО и членов их семей Богородского городского округа продолжает активно делиться опытом с различными структурами, внося вклад в подготовку специалистов и повышение общего уровня безопасности.