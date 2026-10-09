ВС России поразили сухогруз с военными грузами ВСУ в порту «Николаев»

Российские военные минувшей ночью нанесли удар по сухогрузу в украинском порту «Николаев». Об этом сообщили в Минобороны .

Бойцы ВС России продолжили наносить удары беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры Украины. По данным ведомства, минувшей ночью военные атаковали объект при помощи беспилотников.

«В результате удара в порту „Николаев“ Николаевской области поражен сухогруз, доставивший военные грузы», — добавили в министерстве.

Кроме того, прошедшей ночью российская армия разрушила мост через реку Оскол на Купянском направлении. Атаку провели ракетным ударом.

За день до этого военнослужащие нанесли удар по сухогрузу, следовавшему в порт города Черноморска Одесской области. Он перевозил грузы, предназначенные для снабжения Вооруженных сил Украины.