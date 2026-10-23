360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Минобороны поддержало заявление Путина о неизбежности победы России

    Фото: РИА «Новости»

    Минобороны поддержало заявление президента Владимира Путина о невозможности победить Россию на поле боя. Пресс-служба военного ведомства опубликовала фото главы государства с его цитатой о нереальности нанесения противниками стратегического поражения.

    «Наша победа неизбежна», — подчеркнули в военном ведомстве, дополнив свое утверждение эмодзи с российским военным, отдающим воинские приветствие.

    После этого Минобороны сообщило о главных итогах дня, отметив, что российские военнослужащие «раскатали вражеские тылы», ударив по украинским объектам ВПК в Киеве и портовой инфраструктуры в Одесской области. Кроме того, бойцы группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Мировка в Запорожской области, а дроноводы ВС России уничтожили полевые склады ВСУ в регионе. Арктические рубежи тоже под защитой — Северный флот провел учение по защите объектов военной инфраструктуры РФ в Арктике.

    Ранее Путин назвал политической шизофренией заявления европейских политиков об угрозе войны с Россией. Глава государства также добавил, что во все века были те, кто мечтал о ее стратегическом поражении, но это нереально.

    Читайте также

    Путин назвал фильм «Рождение империи» настоящим произведением искусства

    Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине — Путин

    Путин назвал политической шизофренией заявления Европы об угрозе войны с Россией

    Утраченные территории — не их земля. Путин высказался о претензиях Украины на Донбасс

    Путин рассказал о великой миссии театра

    Силы ПВО за день уничтожили 49 БПЛА ВСУ над Россией

    ВС России поразили два сухогруза ВСУ на переходе морем

    ВС России ударили по подстанциям ПС-330 «Новокиевская» и ПС-330 «Житомирская»

    ДСНС Украины

    ВС РФ поразили объекты энергетики и логистические центры Украины

    ВС России взяли под контроль Мировку в Запорожской области

    ВС России поразили производящий «Фламинго» завод «Антонов» и Южный мост в Киеве

    Силы ПВО сбили 808 украинских беспилотников над Россией за ночь