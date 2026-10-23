Минобороны поддержало заявление Путина о неизбежности победы России

Минобороны поддержало заявление президента Владимира Путина о невозможности победить Россию на поле боя. Пресс-служба военного ведомства опубликовала фото главы государства с его цитатой о нереальности нанесения противниками стратегического поражения.

«Наша победа неизбежна», — подчеркнули в военном ведомстве, дополнив свое утверждение эмодзи с российским военным, отдающим воинские приветствие.

После этого Минобороны сообщило о главных итогах дня, отметив, что российские военнослужащие «раскатали вражеские тылы», ударив по украинским объектам ВПК в Киеве и портовой инфраструктуры в Одесской области. Кроме того, бойцы группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Мировка в Запорожской области, а дроноводы ВС России уничтожили полевые склады ВСУ в регионе. Арктические рубежи тоже под защитой — Северный флот провел учение по защите объектов военной инфраструктуры РФ в Арктике.

Ранее Путин назвал политической шизофренией заявления европейских политиков об угрозе войны с Россией. Глава государства также добавил, что во все века были те, кто мечтал о ее стратегическом поражении, но это нереально.