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    Путин назвал фильм «Рождение империи» настоящим произведением искусства

    Фото: РИА «Новости»

    Президент России Владимир Путин поделился, что посмотрел исторический фильм «Рождение империи». В интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину он признался, что картина ему понравилась, сообщили на сайте Кремля.

    «Да, я посмотрел, мне понравился фильм. Думаю, что это настоящее произведение искусства. Игра актеров заслуживает всяческих похвал», — сказал глава государства.

    Путин пояснил, что картина погружает зрителей в эпоху. Они ощущают себя участниками всех происходящих событий.

    Глава государства также поблагодарил артистов, творческую и режиссерскую группы за качественно проделанную работу. По его словам, он уверен, что люди получат удовольствие от просмотра фильма.

    Ранее Путин заявил, что театр исполняет великую миссию по передаче традиционных ценностей из поколения в поколение, сохранения нравственности.

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