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    Путин назвал политической шизофренией заявления Европы об угрозе войны с Россией

    Европейские народы не хотят воевать с Россией, так как это не в их интересах. Россияне тоже не желают конфликта с европейцами, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».

    Российский лидер отметил, что европейские страны развернули антироссийскую кампанию по всем направлениям.

    «Сейчас еще говорить постоянно об угрозе и начале подготовки к войне с Россией, что, на мой взгляд, является какой-то политической шизофренией. Но надеюсь, что это тоже пройдет», — сказал глава государства.

    Путин добавил, что для всех уже стало очевидным, что победить Россию на поле боя невозможно, нанести ей стратегическое поражение — нереально. Он напомнил, что во все века были люди, стремящиеся к этой цели, а не только сейчас.

    Глава государства выразил надежду, что европейские политики, вынашивающие такие планы, все же осознают их невыполнимость и необходимость жить дружно с Россией. Это соответствует также интересам их населения.

    «Если посмотреть на политические процессы, происходящие в той же Европе, становится очевидным, что воевать с Россией народы Европы не хотят», — подчеркнул он, добавив, что и россияне не хотят воевать с европейцами.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и США решили продолжать диалог. Это главный итог Путин с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом.

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