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    Силы ПВО за день уничтожили 49 БПЛА ВСУ над Россией

    Фото: РИА «Новости»

    Средства противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 49 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    «В течение дня, в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в военном ведомстве.

    Российские военные сбили беспилотники противника над Московским регионом и Крымом. Силы ПВО также ликвидировали вражеские БПЛА над Псковской, Орловской, Белгородской, Брянской и Курской областями.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВС России поразили два морских судна типа «сухогруз», доставлявшие в порты «Одесса» и «Черноморск» грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

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