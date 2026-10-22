Силы ПВО за день уничтожили 49 БПЛА ВСУ над Россией

Средства противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 49 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение дня, в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в военном ведомстве.

Российские военные сбили беспилотники противника над Московским регионом и Крымом. Силы ПВО также ликвидировали вражеские БПЛА над Псковской, Орловской, Белгородской, Брянской и Курской областями.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС России поразили два морских судна типа «сухогруз», доставлявшие в порты «Одесса» и «Черноморск» грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.