ВС России поразили два сухогруза ВСУ на переходе морем

Российские войска поразили два морских судна типа «сухогруз» на переходе морем. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«На переходе морем поражены два морских судна типа „сухогруз“, доставлявшие в порты „Одесса“ и „Черноморск“ грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ», — заявили в ведомстве.

Накануне оборонное ведомство сообщило, что ВС России ударили по складскому комплексу хранения БПЛА большой дальности в Полтаве. Также военные нанесли удары по электроподстанциям, портовой инфраструктуре и логистическим центрам, которые были задействованы в украинских интересах.

В конце прошлой недели появилась информация, что силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 1256 беспилотников самолетного типа и семь крылатых ракет большой дальности «Фламинго» в зоне СВО.