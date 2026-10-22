ВС России поразили производящий «Фламинго» завод «Антонов» и Южный мост в Киеве

Российские военные атаковали в Киеве предприятие «Антонов», производившее крылатые ракеты FP-5 «Фламинго», и автожелезнодорожный мост «Южный». Об этом сообщили в Минобороны , назвав цели ночного удара.

По данным ведомства, на предприятии также выпускали оперативно-тактические ракеты FP-9 и дроны.

Также в Киеве поразили промышленный объект, где производили беспилотники и комплектующие для робототехнических комплексов. Под удар попал складской комплекс «Хладокомбинат № 3»: на его базе делали БПЛА и барражирующие боеприпасы «Хорнет».

Кроме того, ВС России атаковали Южный мост, который использовали для транзита военных грузов. В Одесской области российская армия поразила инфраструктуру порта «Килия», где хранили военное имущество. В море уничтожили сухогруз, доставлявший грузы в Черноморск.

Ранее в Минобороны заявили об использовании высокоточного оружия наземного базирования и беспилотников при нанесении массированного удара по ВПК Украины.