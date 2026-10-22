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    ВС РФ поразили объекты энергетики и логистические центры Украины

    Минобороны: ВС РФ поразили объекты энергетики и логистические центры Украины

    Фото: РИА «Новости»

    Российские военнослужащие поразили объекты энергетики, которые обеспечивали функционирование предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также логистические центры. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

    Под удары попали электроподстанции ПС-330 «Новокиевская» в Хотове Киевской области и «Житомирская» в Житомире. Также атаковали два сухогруза, которые доставляли в Одессу и Черноморск грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

    Ранее стало известно, что под контроль российских бойцов перешел населенный пункт Мировка в Запорожской области. При его освобождении отличились подразделения группировки войск «Восток».

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