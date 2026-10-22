Донецкая, Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области исторически являлись частью России, а их жители проголосовали за воссоединение с ней, поэтому Украина не вправе говорить о территориальных потерях. Президент Владимир Путин заявил об этом журналисту Павлу Зарубину, сообщила ИС «Вести» .

«У меня, во-первых, отношение к этому делу такое, что это не их территория. Это территория историческая России», — сказал он.

Путин напомнил, что жители Донбасса и Новороссии проголосовали за государственную независимость и воссоединение с Россией. По этой причине украинскому руководству, по мнению президента, неуместно говорить о каких-либо территориальных потерях.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков назвал предварительную дату нового раунда переговоров с Украиной и США. Местом встречи станет Абу-Даби.