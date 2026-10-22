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    Путин рассказал о великой миссии театра

    Путин назвал театр одним из ведущих общественных институтов России

    Фото: РИА «Новости»

    Театр исполняет великую нравственную миссию, оставаясь одним из ведущих общественных институтов в стране. Его не заменили ни телевидение, ни интернет. Об этом президент России Владимир Путин заявил в Большом театре на Х Съезде театральных деятелей, сообщило РИА «Новости».

    «Театр по природе своей — один из ведущих институтов, где традиционные ценности передаются из поколения в поколение. Ему присуща поистине великая нравственная миссия», — сказал он.

    Путин назвал авторитет театра, школы и новаторские подходы источником воспитания и образования россиян. По его мнению, режиссеры, актеры и художественные руководители прекрасно осознают возложенную на них ответственность.

    Российский театр постоянно развивается, его ценят и любят, добавил президент. Ни телевидение, ни кино, ни интернет не смогли его заменить.

    Ранее в российских школах предложили проводить уроки театра. Спецпредставитель президента Михаил Швыдкой поддержал эту идею.

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