Путин рассказал о великой миссии театра

Театр исполняет великую нравственную миссию, оставаясь одним из ведущих общественных институтов в стране. Его не заменили ни телевидение, ни интернет. Об этом президент России Владимир Путин заявил в Большом театре на Х Съезде театральных деятелей, сообщило РИА «Новости» .

«Театр по природе своей — один из ведущих институтов, где традиционные ценности передаются из поколения в поколение. Ему присуща поистине великая нравственная миссия», — сказал он.

Путин назвал авторитет театра, школы и новаторские подходы источником воспитания и образования россиян. По его мнению, режиссеры, актеры и художественные руководители прекрасно осознают возложенную на них ответственность.

Российский театр постоянно развивается, его ценят и любят, добавил президент. Ни телевидение, ни кино, ни интернет не смогли его заменить.

Ранее в российских школах предложили проводить уроки театра. Спецпредставитель президента Михаил Швыдкой поддержал эту идею.