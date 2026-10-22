Путин: целью переговоров с США и Украиной станет выход на мир и безопасность РФ

Президент России Владимир Путин заявил о готовности возобновить трехсторонние переговоры по Украине, отметив, что ключевой их целью станет достижение прочного мира и гарантии безопасности для РФ. Об этом глава государства рассказал журналисту Павлу Зарубину, сообщила ИС «Вести» .

«Целью этих переговоров будет обсуждение вопроса обеспечения безопасности Украины и России после выхода на мирные соглашения», — сказал российский лидер.

Путин пояснил, что мирные соглашения должны быть в окончательном варианте, а не заключены в результате приостановки боевых действий на какой-то краткий промежуток времени. Кроме того, в процессе обсуждения стороны будут говорить также об архитектуре европейской безопасности.

Ранее Путин заявил, что Украина не вправе говорить о территориальных потерях, так как ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области исторически являлись частью России. Важно и то, что жители Донбасса и Новороссии проголосовали за независимость и воссоединение с РФ.