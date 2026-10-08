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    Мирошник сравнил ситуацию в Алешках со средневековой блокадой

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Украинские военные использовали беспилотники, чтобы ограничить снабжение Алешек в Херсонской области. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в эфире подкаста «Факты на стол».

    По словам дипломата, беспилотники мешали проезду автомобилей и доставке гуманитарной помощи, товаров и продуктов.

    «Сейчас они получили огромное количество дронов, и этими дронами они научились делать блокаду. Это такая средневековая блокада современными методами», — сказал Мирошник.

    Он добавил, что жители могли покинуть город только пешком, выбирая путь между летящими беспилотниками и укрываясь за деревьями.

    Ранее Мирошник сообщил, что украинские военные препятствуют вывозу тел погибших мирных жителей из Алешек, чтобы не допустить документирования военных преступлений.