Мирошник сравнил ситуацию в Алешках со средневековой блокадой

Украинские военные использовали беспилотники, чтобы ограничить снабжение Алешек в Херсонской области. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в эфире подкаста «Факты на стол» .

По словам дипломата, беспилотники мешали проезду автомобилей и доставке гуманитарной помощи, товаров и продуктов.

«Сейчас они получили огромное количество дронов, и этими дронами они научились делать блокаду. Это такая средневековая блокада современными методами», — сказал Мирошник.

Он добавил, что жители могли покинуть город только пешком, выбирая путь между летящими беспилотниками и укрываясь за деревьями.

Ранее Мирошник сообщил, что украинские военные препятствуют вывозу тел погибших мирных жителей из Алешек, чтобы не допустить документирования военных преступлений.