К снятию блокады Алешек подключится Мелания Трамп

Ушаков: Лантратова свяжется с аппаратом Мелании Трамп по ситуации в Алешках

Первая леди США Мелания Трамп подключится к помощи жителям города Алешки в Херсонской области. Ее аппарат будет контактировать по этому вопросу с уполномоченной по правам человека в России Яной Лантратовой. Помощник президента Юрий Ушаков заявил об этом журналистам, сообщили «Известия».

Гуманитарная ситуация в Алешках, по его словам, обсуждалась во время телефонного разговора президентов США и России. Владимир Путин выразил благодарность в адрес жены Дональда Трампа за участие.

«В том, что касается проявленной обеспокоенности по поводу гуманитарной ситуации в городе Алешки Херсонской области, условлено, что уполномоченный по правам человека Яна Лантратова будет в постоянном контакте с аппаратом Мелании Трамп», — сказал Ушаков.

Ранее о блокаде Алешек украинскими военными рассказали губернатор Херсонской области Владимир Сальдо и посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.