Президент России Владимир Путин постоянно контролирует ситуацию в Алешках Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале .

По его словам, в телефонном разговоре с папой римским Львом XIV Путин объяснил, что ответственность за тяжелое положение жителей несет киевский режим. При этом президент поддержал намерение Ватикана помочь обеспечить безопасность людей и доставку необходимых грузов.

Сальдо отметил, что жители Алешек оказались в тяжелейших условиях. Постоянные атаки ВСУ угрожают их жизни, затрудняют доставку продуктов и лекарств и мешают людям безопасно выехать.

Губернатор поблагодарил за внимание к судьбе земляков на высоком уровне и выразил надежду, что гуманитарные усилия дадут реальные результаты. Он добавил, что регион продолжает оказывать жителям всю необходимую помощь.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что украинские военные заблокировали Алешки. Используя беспилотники, они не дают вывозить тела и доставлять продовольствие.