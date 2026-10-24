Мирошник: ВСУ сорвали эвакуацию двух раненых и они умерли в больнице Алешек

Двое раненых умерли в Алешкинской больнице, так как украинские неонацисты устроили дронную блокаду и сорвали попытку эвакуации больных в районную больницу в Скадовск для получения высококвалифицированной медицинской помощи. Об этом в телеграм-канале сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Дипломат отметил, что два дня назад две машины скорой помощи попытались вывезти раненых. Российские саперы расчистили дорогу, которые ранее боевики ВСУ дистанционно заминировали ночью. Но санитарные машины не смогли вывезти людей, так как начался украинский артобстрел.

Мирошник опубликовал видео, где видно, как медсестра шла впереди скорых и осматривала дорогу на наличие мин, шипов и острых осколков. Скорые из-за обстрела вернулись обратно в Алешки.

«Двое местных жителей получивших минно-взрывные ранения скончались в Алешкинский больнице, потому что нуждались в высококвалифицированной медицинской помощи, но не могли быть эвакуированы из-за дронной блокады автодорог организованной украинскими формированиями», — резюмировал дипломат.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что военные договариваются о времени прекращения огня ради проведения гуманитарной миссии. Жители Алешек смогут покинуть город.