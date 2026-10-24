360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Двое раненых умерли в больнице Алешек из-за дронной блокады ВСУ

    Мирошник: ВСУ сорвали эвакуацию двух раненых и они умерли в больнице Алешек

    Фото: РИА «Новости»

    Двое раненых умерли в Алешкинской больнице, так как украинские неонацисты устроили дронную блокаду и сорвали попытку эвакуации больных в районную больницу в Скадовск для получения высококвалифицированной медицинской помощи. Об этом в телеграм-канале сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    Дипломат отметил, что два дня назад две машины скорой помощи попытались вывезти раненых. Российские саперы расчистили дорогу, которые ранее боевики ВСУ дистанционно заминировали ночью. Но санитарные машины не смогли вывезти людей, так как начался украинский артобстрел.

    Мирошник опубликовал видео, где видно, как медсестра шла впереди скорых и осматривала дорогу на наличие мин, шипов и острых осколков. Скорые из-за обстрела вернулись обратно в Алешки.

    «Двое местных жителей получивших минно-взрывные ранения скончались в Алешкинский больнице, потому что нуждались в высококвалифицированной медицинской помощи, но не могли быть эвакуированы из-за дронной блокады автодорог организованной украинскими формированиями», — резюмировал дипломат.

    Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что военные договариваются о времени прекращения огня ради проведения гуманитарной миссии. Жители Алешек смогут покинуть город.

    Читайте также

    Российские военные объявили режим тишины у Алешек с утра вторника

    Песков сообщил, что жители Алешек смогут уехать из города

    Белый дом заявил, что Россия и Украина договорились о прекращении огня в Алешках

    В ЛНР заявили, что власти России делают все возможное для помощи жителям Алешек

    Около 15 детей остались в блокируемых ВСУ Алешках

    Сальдо сообщил, что ситуация в Алешках находится на постоянном контроле Путина

    Жительница Алешек рассказала о жизни в заблокированном городе

    Лантратова связалась с командой Мелании Трамп для спасения жителей Алешек

    К снятию блокады Алешек подключится Мелания Трамп

    Мирошник сравнил ситуацию в Алешках со средневековой блокадой

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Сальдо заявил о готовности обсудить реальные предложения Киева по Алешкам

    Мирошник заявил о блокаде Алешек украинскими военными