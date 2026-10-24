Стало известно число погибших от атак ВСУ за неделю в Херсонской области

Сальдо: в Херсонской области от атак ВСУ за неделю погибли четыре человека

Жертвами атак боевиков ВСУ за минувшую неделю в Херсонской области стали четыре человека, в том числе ребенок. Об этом на платформе «Макс» сообщил губернатор Владимир Сальдо.

По его словам, в районе Новоселки Скадовского округа беспилотник убил женщину и 13-летнего ребенка. В Константиновке Горностаевского округа и Каховке погибли двое мужчин.

В Каховском округе ранения получили восемь человек. Еще семеро пострадали при атаке на грузовик в Голопристанском округе.

«Повреждения получили жилые дома, грузовые и легковые автомобили, аптека, магазины и другие гражданские объекты. Удары затронули объекты газоснабжения и связи», — написал Сальдо.

Губернатор выразил соболезнования близким погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Ранее стало известно, что России и Украина договорились о прекращении огня в Алешках.