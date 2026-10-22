360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В ЛНР заявили, что власти России делают все возможное для помощи жителям Алешек

    Депутат Поляков: власти РФ делают все возможное, чтобы помочь жителям Алешек

    Фото: РИА «Новости»

    Российские власти предпринимают все необходимые меры, чтобы помочь жителям осажденных ВСУ Алешек Херсонской области. Об этом в беседе с ТАСС заявил депутат Народного совета (парламента) ЛНР Владимир Поляков.

    «С нашей стороны мы делаем все возможное, чтобы добраться туда, иметь возможность эвакуировать людей и завести туда соответствующий провиант», — сказал он.

    Поляков подчеркнул, что украинская сторона «не имеет никакого желания» содействовать помощи жителям Алешек, а напротив — направляет для атак на город массу беспилотников, как и по всем районам Донбасса и Новороссии.

    Ранее уполномоченный по правам ребенка в Херсонской области Ирина Кравченко заявила, что около 15 детей находятся в Алешках. Она отметила, что получает информацию об обстановке в городе из разных источников. По каждому случаю с детьми координируют усилия.

    Читайте также

    Очередную партию гуманитарной помощи отправили бойцам СВО из Дмитрова

    Трамп предупредил Киев о последствиях при отказе от мирного соглашения

    ВСУ уличили в использовании собак-роботов в зоне спецоперации

    Очередную партию гуманитарной помощи отправили бойцам СВО из Дмитрова

    Трамп предупредил Киев о последствиях при отказе от мирного соглашения

    ВСУ уличили в использовании собак-роботов в зоне спецоперации