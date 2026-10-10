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    Лантратова связалась с командой Мелании Трамп для спасения жителей Алешек

    Фото: РИА «Новости»

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова связалась с командой первой леди США Мелании Трамп, чтобы помочь жителям Алешек. Об этом она сообщила в «Максе».

    По словам омбудсмена, для спасения мирных жителей нужно снять украинскую блокаду. Люди по-прежнему отрезаны от продовольствия, воды и медикаментов. Среди них пожилые, женщины и дети.

    «По этой тяжелой ситуации находимся на связи с американской стороной и командой Мелании Трамп, которая выразила готовность подключиться к помощи городу», — сообщила Лантратова.

    Она отметила, что сейчас идут сложные переговоры о доставке гуманитарных грузов и эвакуации нуждающихся. Главной причиной кризиса Лантратова назвала блокаду со стороны ВСУ. Украинские дроны и мины на дорогах мешают доставлять помощь.

    По ее данным, последнюю волонтерскую колонну с надписью «Люди» уничтожили ударами ВСУ.

    Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сравнил ситуацию в Алешках со средневековой блокадой.

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