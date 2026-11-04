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    Бойцы ВС России расширили зону контроля у Юрковки в Запорожской области

    Марочко: ВС России отразили контратаки ВСУ и расширили зону контроля у Юрковки

    Фото: РИА «Новости»

    На Запорожском направлении российские военнослужащие расширили зону контроля у населенного пункта Юрковка. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, на Запорожском направлении и непосредственно в районе населенного пункта Орехов противник пытался контратаковать, но безуспешно. Боевики ВСУ усиливали давление у Юрковки, надеясь сохранить ее под своим контролем. В этом районе оставались логистические пути снабжения ореховской группировки ВСУ.

    «Замысел украинского командования не был достигнут. Более того, наши военнослужащие сейчас расширили зону контроля в районе Новопавловки, которая находится юго-восточнее от Юрковки», — сказал военный эксперт.

    Ранее Минобороны сообщало, что российские военные освободили Мировку в Запорожской области. Еще раньше — населенный пункт Тимошевку, перерезав тем самым один из ключевых путей снабжения противника — трассу Омельник — Никольское.

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