На Запорожском направлении российские военнослужащие расширили зону контроля у населенного пункта Юрковка. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, на Запорожском направлении и непосредственно в районе населенного пункта Орехов противник пытался контратаковать, но безуспешно. Боевики ВСУ усиливали давление у Юрковки, надеясь сохранить ее под своим контролем. В этом районе оставались логистические пути снабжения ореховской группировки ВСУ.

«Замысел украинского командования не был достигнут. Более того, наши военнослужащие сейчас расширили зону контроля в районе Новопавловки, которая находится юго-восточнее от Юрковки», — сказал военный эксперт.

Ранее Минобороны сообщало, что российские военные освободили Мировку в Запорожской области. Еще раньше — населенный пункт Тимошевку, перерезав тем самым один из ключевых путей снабжения противника — трассу Омельник — Никольское.