ВС России нанесли два массированных и девять групповых ударов за неделю

Российские военные с 24 по 30 октября нанесли два массированных и девять групповых ударов по объектам, связанным с обеспечением ВСУ. Об этом сообщило Минобороны в еженедельной сводке.

На территории противника поразили предприятия военной промышленности, логистические центры, склады, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры. Также удары нанесли по цехам, в которых производили наземные робототехнические комплексы, беспилотные летательные аппараты и безэкипажные катера.

Из строя вывели часть портовой инфраструктуры, принимавшей, хранившей и распределявшей грузы военного назначения. Кроме того, целями стали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Поражение нанесли и 11 сухогрузам, доставлявшим вооружение, военную технику и товары двойного назначения для нужд ВСУ.

Также российская армия освободила Общее, Алисовку и Бариловку в Запорожской, Харьковской и Сумской областях.