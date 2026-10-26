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    ВС России освободили Общее в Запорожской области

    Фото: РИА «Новости»

    Российские войска установили контроль над Общим в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке о проведении спецоперации.

    Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и заняли этот населенный пункт, уточнили в российском оборонном ведомстве.

    Корме того, российские войска нанесли удары по предприятиям оборонной промышленности Украины, а также объектам, связанным с производством и хранением беспилотной техники. Атаки затронули цели в 151 районе. Удары пришлись в том числе по цехам, где изготавливали беспилотники большой дальности, и площадкам размещения наземных робототехнических комплексов.

    На прошлой неделе начальник штаба 9-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии группировки «Центр» с позывным «Аксиос» рассказал РИА «Новости» о боях за Первомайское в ДНР. При взятии населенного пункта российские подразделения уничтожили украинские силы численностью почти в два батальона.

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