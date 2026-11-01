Эвакуация из Алешек, участие Мелании Трамп и разгром логистики ВСУ. Главное в зоне СВО за неделю

Самым примечательным событием прошедшей недели стала гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области, организованная при поддержке первой леди США Мелании Трамп. В районе населенного пункта с утра 27 октября действует режим тишины. Вместе с тем российские войска продолжают сдвигать линию боевого соприкосновения и уничтожать энергетику Украины. Что произошло в зоне СВО за неделю с 26 октября по 1 ноября — в материале 360.ru.

Гуммиссия в Алешках: разминирование и эвакуация Населенный пункт Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив города Херсон, который пока контролирует Украина. ВСУ минировали подходы к Алешкам, украинская артиллерия обстреливала как сам город, так и подъездные пути к нему. Блокада привела к гуманитарной катастрофе: в городе сложился острый дефицит продовольствия, питьевой воды и товаров первой необходимости. Гуманитарную миссию с участием России и Украины организовали при кураторстве первой леди США Мелании Трамп. Режим тишины начал действовать 27 октября в 04:00, российская армия прекратила огонь. В город потянулись грузовики с гуманитарным грузом с обеих сторон, операцией руководили омбудсмены России и Украины Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец. Чтобы обеспечить безопасность дорог, российские саперы провели разминирование. В обеспечении безопасности принимали участие военнослужащие инженерно-саперных подразделений группировки войск «Днепр». Снаряды уничтожали на месте при помощи накладных зарядов.

Фото: РИА «Новости»

В Алешки направилась большая автоколонна с продуктами питания, средствами гигиены, лекарствами, топливом и другими необходимыми вещами, специально отобранными по запросам самих жителей. В ходе проведения инженерной разведки и очистки дорог погибло два человека, в том числе сапер, гвардии сержант 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Андрей Ведерников. Военнослужащий получил смертельное ранение в результате подрыва во время разминирования взрывного устройства с датчиком доплера, срабатывающим при приближении к нему. Для жителей, которые захотели эвакуироваться из Алешек, подготовили автобусы и пункты временного размещения.

Эвакуация из Алешек: жители уезжали в Россию и на Украину Эвакуация населения происходила через территории Белоруссии и России. Желающие убыть на Украину вылетели из аэропорта Анапы в Гомель в Белоруссии в сопровождении уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца. Для эвакуации в город прибыли 25 автобусов — более чем на 750 мест. Лежачих больных обеспечили специальным транспортом. Самолет уже приземлился, в аэропорту эвакуированные будут дожидаться выезда в пункт пропуска «Новая Гута», через который им предстоит проследовать на Украину. Для них развернули палаточный лагерь, где можно отдохнуть, поесть и получить медицинскую и психологическую помощь.

Фото: РИА «Новости»

Несколько человек, эвакуированных из Алешек, доставили в больницы Симферополя. При осмотрах у них выявили обострения хронических заболеваний, сердечно-сосудистые и хирургические патологии, минно-взрывные травмы. Они получат всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме, отметили в Минздраве. Перевозка эвакуированных осуществляется самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.

Фото: РИА «Новости»

Гуманитарная миссия не забыла и про животных. «Был организован отдельный автобус для домашних питомцев, которые были тоже вот так же вывезены с территории», — сообщила журналистам Лантратова. В рамках гуманитарной миссии местных жителей обеспечили горячей едой. На площади развернули полевую кухню. К месту раздачи еды пришли десятки горожан. Организаторы накормили людей горячими обедами и напоили чаем. Многие жители брали порции для родственников и соседей. Оставшимся в населенном пункте, привезли продукты, средства гигиены, топливо для генераторов, лекарства и другие необходимые вещи. «В городе была очень сложная ситуация, но благодаря режиму тишины удалось завезти все необходимое. Обстановку оцениваю позитивно. Обе стороны выполняют обязательства», — сообщил РИА «Новости» мэр Алешек Руслан Хоменко.

Фото: 360.ru

Гуманитарная операция в Алешках прошла без каких-либо инцидентов, также подтвердила Яна Лантратова. Для освещения миссии в Алешки прибыли более 50 журналистов из разных стран, в том числе с Украины и США. Режим тишины продлится до 22:59 1 ноября. Гуммиссия завершилась в воскресенье. Беженцев приняли в пунктах временного размещения в Краснодарском крае. В одном из местных санаториев для них подготовили двух-, трех- и четырехместные номера.

Под ударом ВПК, логистика, суда и терминалы Российские войска продолжают удары по военно-промышленному комплексу Украины, а также по судам в Черном море, которые направляются в украинские порты. В результате ударов поражены: в Харькове и Харьковской области: склад хранения БПЛА большой и средней дальности, а также комплектующих к ним в поселке Ольшаны;

электроподстанция ПС-330 «Залютино» в Харькове, обеспечивающая функционирование предприятий ВПК Украины;

разгрузочно-таможенный терминал компании «Региональный Логистический Центр», на базе которого организовано хранение и распределение МТС, грузов двойного назначения, а также разведывательных и ударных БПЛА;

предприятие электронной промышленности (ООО «НТП Укрспецсвязь») в селе Надточии, осуществляющее производство систем автоматизации и средств связи;

логистический центр в Харькове, на территории которого организовано хранение грузов военного и двойного назначения. в Хмельницкой области: электроподстанция ПС-330 в Каменце-Подольском, обеспечивающая функционирование объектов логистической инфраструктуры. в Одесской области: объекты разгрузочно-погрузочной инфраструктуры трех причальных терминалов порта Черноморск,

четыре складских помещения, в которых находились грузы военного и двойного назначения. в городе Киеве и Киевской области: промышленное предприятие, осуществляющее производство и хранение БПЛА большой и средней дальности;

цех по сборке БПЛА (ООО «Оаклайн»), осуществляющий производство и хранение беспилотников большой и средней дальности FP-1 и FP-2 компании «Файер Поинт» (от англ. Fire Point — «Огневая точка»);

мастерская по сборке БПЛА, осуществляющая производство и хранение БПЛА большой и средней дальности самолетного типа;

автожелезнодорожный мост «Южный», используемый для транзитных перевозок военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом;

ракетный агрегатно-детальный завод (АО «Киевский Радиозавод», ООО «Тримен-Украина»), выпускающий комплектующие для разведывательных и ударных БПЛА;

цех по сборке и хранению БПЛА (ЧАО «Фанплит»), осуществляющий производство и хранение БПЛА большой и средней дальности типа FP-1, FP-2 компании «Файер Поинт»;

электроподстанция ПС-330 «Новокиевская» в селе Хотов, обеспечивающая функционирование предприятий ВПК;

теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-6), обеспечивающая электроэнергией объекты военной логистики, места хранения вооружения и военной техники.

Фото: 360.ru

в Волынской области: электроподстанция ПС-330 «Луцк-Северная» в Луцке и электроподстанция ПС-330 в Ковеле, обеспечивающие функционирование предприятий ВПК, выпускающих БПЛА и комплектующие к ним, а также логистических центров, используемых для хранения военного имущества. в Днепропетровской области: электроподстанция ПС-330 «Светлое» в селе Светлое, обеспечивающая работу предприятий ВПК в Днепре. в Харькове: цеха на территории промышленной зоны «Протон», в которых осуществлялось производство комплектующих для вооружения и военной техники ВСУ;

складские помещения, оборудованные под места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов.

Освобожденные поселки За прошедшую неделю российские войска освободили три населенных пункта. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Бариловку в Сумской области и Алисовку в Харьковской. Группировка «Востока» освободили населенный пункт Общее Запорожской области. Всего за октябрь в зоне СВО российские войска освободили 39 населенных пунктов. Большая часть из них находится в Харьковской области — 18 сел, городов и поселков. В Запорожской области под контроль российской армии перешло 10 населенных пунктов, семь — в ДНР, три — в Сумской и один — в Днепропетровской областях. Освобождением занимались группировки войск: «Север» — 19 населенных пунктов;

«Центр» — шесть;

«Южная» — один;

«Запад» — два;

«Восток» — девять;

«Днепр» — два. Вооруженные силы России с начала осени освободили 91 населенный пункт в зоне СВО.