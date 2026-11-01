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    Эвакуация из Алешек, участие Мелании Трамп и разгром логистики ВСУ. Главное в зоне СВО за неделю

    Фото: РИА «Новости»

    Самым примечательным событием прошедшей недели стала гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области, организованная при поддержке первой леди США Мелании Трамп. В районе населенного пункта с утра 27 октября действует режим тишины. Вместе с тем российские войска продолжают сдвигать линию боевого соприкосновения и уничтожать энергетику Украины. Что произошло в зоне СВО за неделю с 26 октября по 1 ноября — в материале 360.ru.

    Гуммиссия в Алешках: разминирование и эвакуация

    Населенный пункт Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив города Херсон, который пока контролирует Украина. ВСУ минировали подходы к Алешкам, украинская артиллерия обстреливала как сам город, так и подъездные пути к нему. Блокада привела к гуманитарной катастрофе: в городе сложился острый дефицит продовольствия, питьевой воды и товаров первой необходимости.

    Гуманитарную миссию с участием России и Украины организовали при кураторстве первой леди США Мелании Трамп. Режим тишины начал действовать 27 октября в 04:00, российская армия прекратила огонь. В город потянулись грузовики с гуманитарным грузом с обеих сторон, операцией руководили омбудсмены России и Украины Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец.

    Чтобы обеспечить безопасность дорог, российские саперы провели разминирование. В обеспечении безопасности принимали участие военнослужащие инженерно-саперных подразделений группировки войск «Днепр». Снаряды уничтожали на месте при помощи накладных зарядов.

    Фото: РИА «Новости»

    В Алешки направилась большая автоколонна с продуктами питания, средствами гигиены, лекарствами, топливом и другими необходимыми вещами, специально отобранными по запросам самих жителей.

    В ходе проведения инженерной разведки и очистки дорог погибло два человека, в том числе сапер, гвардии сержант 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Андрей Ведерников. Военнослужащий получил смертельное ранение в результате подрыва во время разминирования взрывного устройства с датчиком доплера, срабатывающим при приближении к нему.

    Для жителей, которые захотели эвакуироваться из Алешек, подготовили автобусы и пункты временного размещения.

    Эвакуация из Алешек: жители уезжали в Россию и на Украину

    Эвакуация населения происходила через территории Белоруссии и России. Желающие убыть на Украину вылетели из аэропорта Анапы в Гомель в Белоруссии в сопровождении уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

    Для эвакуации в город прибыли 25 автобусов — более чем на 750 мест. Лежачих больных обеспечили специальным транспортом.

    Самолет уже приземлился, в аэропорту эвакуированные будут дожидаться выезда в пункт пропуска «Новая Гута», через который им предстоит проследовать на Украину. Для них развернули палаточный лагерь, где можно отдохнуть, поесть и получить медицинскую и психологическую помощь.

    Фото: РИА «Новости»

    Несколько человек, эвакуированных из Алешек, доставили в больницы Симферополя. При осмотрах у них выявили обострения хронических заболеваний, сердечно-сосудистые и хирургические патологии, минно-взрывные травмы. Они получат всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме, отметили в Минздраве.

    Перевозка эвакуированных осуществляется самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.

    Фото: РИА «Новости»

    Гуманитарная миссия не забыла и про животных.

    «Был организован отдельный автобус для домашних питомцев, которые были тоже вот так же вывезены с территории», — сообщила журналистам Лантратова.

    В рамках гуманитарной миссии местных жителей обеспечили горячей едой. На площади развернули полевую кухню. К месту раздачи еды пришли десятки горожан. Организаторы накормили людей горячими обедами и напоили чаем. Многие жители брали порции для родственников и соседей.

    Оставшимся в населенном пункте, привезли продукты, средства гигиены, топливо для генераторов, лекарства и другие необходимые вещи.

    «В городе была очень сложная ситуация, но благодаря режиму тишины удалось завезти все необходимое. Обстановку оцениваю позитивно. Обе стороны выполняют обязательства», — сообщил РИА «Новости» мэр Алешек Руслан Хоменко.

    Фото: 360.ru

    Гуманитарная операция в Алешках прошла без каких-либо инцидентов, также подтвердила Яна Лантратова. Для освещения миссии в Алешки прибыли более 50 журналистов из разных стран, в том числе с Украины и США. Режим тишины продлится до 22:59 1 ноября.

    Гуммиссия завершилась в воскресенье. Беженцев приняли в пунктах временного размещения в Краснодарском крае. В одном из местных санаториев для них подготовили двух-, трех- и четырехместные номера.

    Под ударом ВПК, логистика, суда и терминалы

    Российские войска продолжают удары по военно-промышленному комплексу Украины, а также по судам в Черном море, которые направляются в украинские порты.

    В результате ударов поражены:

    в Харькове и Харьковской области:

    в Хмельницкой области:

    в Одесской области:

    в городе Киеве и Киевской области:

    Фото: 360.ru

    в Волынской области:

    в Днепропетровской области:

    в Харькове:

    Освобожденные поселки

    За прошедшую неделю российские войска освободили три населенных пункта. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Бариловку в Сумской области и Алисовку в Харьковской. Группировка «Востока» освободили населенный пункт Общее Запорожской области.

    Всего за октябрь в зоне СВО российские войска освободили 39 населенных пунктов. Большая часть из них находится в Харьковской области — 18 сел, городов и поселков. В Запорожской области под контроль российской армии перешло 10 населенных пунктов, семь — в ДНР, три — в Сумской и один — в Днепропетровской областях.

    Освобождением занимались группировки войск:

    Вооруженные силы России с начала осени освободили 91 населенный пункт в зоне СВО.

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