Российские войска освободили населенные пункты Общее, Алисовку и Бариловку в Запорожской, Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск „Север“ освободили населенные пункты Алисовка Харьковской области и Бариловка Сумской области», — заявили в ведомстве.

Удары нанесли по подразделениям восьми механизированных, мотопехотных и двух аэромобильных бригад, двум штурмовым полкам украинской армии и четырем бригадам теробороны.

Также подразделения «Севера» освободили Алисовку в Харьковской области и Бариловку в Сумской области.

За неделю в полосе ответственности группировки ВСУ потеряли порядка 1575 единиц живой силы, восемь бронированных машин, 68 авто, три орудия артиллерии и шесть станций РЭБ.

Еще в Минобороны сообщили, что ВС России ударили по ракетному Киевскому радиозаводу, на котором выпускали комплектующие для БПЛА ВСУ.