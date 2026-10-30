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    ВС России освободили Общее в Запорожской и Бариловку в Сумской областях

    Фото: РИА «Новости»

    Российские войска освободили населенные пункты Общее, Алисовку и Бариловку в Запорожской, Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    «В течение недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск „Север“ освободили населенные пункты Алисовка Харьковской области и Бариловка Сумской области», — заявили в ведомстве.

    Удары нанесли по подразделениям восьми механизированных, мотопехотных и двух аэромобильных бригад, двум штурмовым полкам украинской армии и четырем бригадам теробороны.

    Также подразделения «Севера» освободили Алисовку в Харьковской области и Бариловку в Сумской области.

    За неделю в полосе ответственности группировки ВСУ потеряли порядка 1575 единиц живой силы, восемь бронированных машин, 68 авто, три орудия артиллерии и шесть станций РЭБ.

    Еще в Минобороны сообщили, что ВС России ударили по ракетному Киевскому радиозаводу, на котором выпускали комплектующие для БПЛА ВСУ.

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