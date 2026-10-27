Российские войска ликвидировали большое скопление живой силы и техники роты «Шквал» 127-й бригады ВСУ недалеко от села Рубежное Харьковской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры.

«Комплексным огневым поражением уничтожено крупное скопление живой силы и техники роты „Шквал“ 127-й отмбр ВСУ в районе Рубежного», — заявил собеседник журналистов.

По словам источника агентства, украинское командование намеревалось использовать боевиков, попавших под удар, для наступательных действий.

На этом участке выполняет задачи группировка войск «Север». За ночь в зоне ее ответственности противник потерял более 300 единиц живой силы, три станции РЭБ и 19 машин.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что ВС России освободили Общее в Запорожской области. Также российские силы ударили по предприятиям оборонной промышленности Украины и объектам, связанным с изготовлением и хранением БПЛА.