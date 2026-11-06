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    Бойцы ВС России незаметно проникли в тыл ВСУ в Днепропетровской области

    Командир Шкуренко: бойцы «Центра» прошли вброд озера и проникли в тыл ВСУ

    Фото: РИА «Новости»

    Российские военнослужащие незаметно проникли на территорию Днепропетровской области, преодолев вброд озеро и противотанковые рвы. Об этом в беседе с ТАСС рассказал командир штурмового подразделения 239-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» Андрей Шкуренко.

    По его словам, бойцы преодолели маршрут протяженностью от 30 до 35 километров, причем по пересеченной местности. На пути им встретились открытое пространство, рвы и овраги.

    «И даже озера, перешли через озера, дошли. Там очень много приходилось преодолевать, хитрить, чтобы скрытно пройти», — рассказал Шкуренко.

    По его словам, боевики ВСУ сильно удивились появлению российских военных на участке, на который, по их мнению, невозможно было пройти.

    Ранее разведчик «Центра» в одиночку ликвидировал не менее 20 групп украинских диверсантов на Днепропетровском направлении, которые попытались проникнуть в тыл российских войск.

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