Силы ПВО перехватили четыре ракеты «Нептун» и 1265 беспилотников самолетного типа в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны .

Общие потери украинской армии за минувшие сутки достигли около 1105 военнослужащих.

Российские военные также нанесли удары по портовой инфраструктуре, задействованной ВСУ. Атаки проводили оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

В результате поражены места запуска и хранения дронов, а также пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников в 144 районах.

С начала спецоперации, по данным ведомства, уничтожили 674 самолета и 284 вертолета. Также ликвидированы 278 646 беспилотников и 672 зенитных ракетных комплекса.

Помимо этого, российские военные атаковали четыре тепловые электростанции и две электроподстанции ВСУ в Винницкой, Харьковской и Днепропетровской областях.