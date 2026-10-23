«Лучший болид в небе». Новый дрон-перехватчик уничтожил более 20 БПЛА ВСУ

МО: новые дроны-перехватчики «Ф-1» за 4 дня уничтожили более 20 БПЛА на СВО

На Днепропетровском направлении российские военные впервые применили новый дрон-перехватчик «Ф 1», уничтожив с его помощью более 20 ударных БПЛА ВСУ за четыре дня. Кадры опубликовала пресс-служба Минобороны.

Военнослужащие зенитной ракетной бригады группировки «Центр» рассказали о преимуществах нового беспилотника. Начальник расчета отметил, что у «Ф-1» хорошая обтекаемость и аэродинамика крыла, более стабильная. Кроме того, на изготовление идет хороший материал.

«Усиленный двигатель и регулятор. Меньшая форма, сравнительно легкий вес, но, несмотря на ее легкость, она довольно-таки стабильно себя ведет, устойчива в любую погоду», — сказал военный.

По его словам, аппарат летал даже при сильном ветре — до 15 метров в секунду, причем БПЛА «спокойно себя вел».

Оператор «Ф-1» перехватывает разведывательные и ударные дроны ВСУ путем визуального наблюдения цели через камеру, которая дает отличную картинку. В носовой части БПЛА установлена БЧ (боевая часть), детонацию которой производит оператор при подлете к цели. Начальник расчета пояснил, что заряд — хороший, плюс осколки. Как отметили в военном ведомстве, «Ф-1» оказался «лучшим болидом в небе».

Ранее Минобороны поддержало заявление президента Владимира Путина, что Россию нереально победить на поле боя.