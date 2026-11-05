Разведчик «Центра» в одиночку уничтожил минимум 10 групп с диверсантами ВСУ
В зоне спецоперации на Днепропетровском направлении боец разведбатальона 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в одиночку уничтожил минимум 10 диверсионных групп ВСУ. Об этом он рассказал ТАСС.
Разведчик отметил, что не менее 10 групп украинских диверсантов попытались пройти. По его словам, это примерное число групп противника.
«Они пытались проникнуть, зайти в тыл нашим ребятам. Я этого не позволил, противник был уничтожен», — сказал боец.
Разведчик добавил, что командир с позывным Гефест координировал его действия и следил за передвижениями украинских боевиков. Кроме того, операторы БПЛА помогали ему защищаться, а также обеспечивали всем необходимым.
В сентябре разведчик «Центра» с позывным Хаба за двое суток пережил около 70 сбросов с тяжелого беспилотника ВСУ «Баба-яга». По его словам, он вместе с двумя сослуживцами находился на наблюдательном пункте.