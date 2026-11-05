Разведчик «Центра» в одиночку уничтожил минимум 10 групп с диверсантами ВСУ

В зоне спецоперации на Днепропетровском направлении боец разведбатальона 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в одиночку уничтожил минимум 10 диверсионных групп ВСУ. Об этом он рассказал ТАСС .

Разведчик отметил, что не менее 10 групп украинских диверсантов попытались пройти. По его словам, это примерное число групп противника.

«Они пытались проникнуть, зайти в тыл нашим ребятам. Я этого не позволил, противник был уничтожен», — сказал боец.

Разведчик добавил, что командир с позывным Гефест координировал его действия и следил за передвижениями украинских боевиков. Кроме того, операторы БПЛА помогали ему защищаться, а также обеспечивали всем необходимым.

В сентябре разведчик «Центра» с позывным Хаба за двое суток пережил около 70 сбросов с тяжелого беспилотника ВСУ «Баба-яга». По его словам, он вместе с двумя сослуживцами находился на наблюдательном пункте.