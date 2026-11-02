ФСБ предотвратила серию терактов Киева с заминированными FPV-очками для БПЛА

Сотрудники ФСБ России задержали партию заминированных FPV-очков для управления беспилотниками, которые под видом гуманитарной помощи хотели отправить в зону проведения спецоперации. Об этом сообщили в центре общественных связей ведомства.

«Предотвращена серия диверсионно-террористических актов, планировавшихся спецслужбами Украины с применением самодельных взрывных устройств, внедренных в FPV-очки для управления дронами, которые под видом гуманитарной помощи должны были поступить в зону проведения СВО российским военнослужащим», — подчеркнули в ЦОС.

В ведомстве добавили, что FPV-очки в Волгоградской области передал российскому военнослужащему волонтер. Военный обратился в ФСБ, чтобы проверить устройства. Выяснилось, что вместо кулеров охлаждения в них внедрили самодельные взрывные устройства.

«В результате проведенных мероприятий органы безопасности в различных регионах РФ изъяли партию аналогичных СВУ, закамуфлированных под FPV-очки, переданных противником посредством Почты России», — подчеркнули силовики.

Партию заминированных очков поставили через анонимных благотворителей: сотрудники спецслужб Украины связались с представителями гуманитарных организаций и фондов через Telegram, выдавая себя за патриотов. В переписке они не сообщали свои данные и не хотели общаться в других мессенджерах, а также обязательно требовали видео со словами благодарности от бойцов ВС России.

В ФСБ призвали волонтеров проверять полученную гуманитарную помощь на наличие взрывчатки и принимать ее только из проверенных источников. Для маскировки СВУ, обратили внимание в ведомстве, украинские спецслужбы могут использовать различные предметы.

«Организован розыск лиц, причастных к отправке СВУ», — заключили в ЦОС.