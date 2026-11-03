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    Российские военные поразили энергоинфраструктуру в трех областях Украины

    Минобороны: ВС России поразили энергобъекты в трех украинских областях

    Фото: РИА «Новости»

    Российские военные в ночь на 3 ноября поразили объекты энергетического комплекса Украины в Днепропетровской, Винницкой и Харьковской областях. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    В ведомстве уточнили, что пораженная инфраструктура обеспечивала предприятия военной промышленности и ВСУ электроэнергией.

    «Нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности», — заявили в Минобороны.

    Кроме того, под ударом российских сил оказались объекты портовой инфраструктуры боевиков ВСУ в Одесской области и морские суда, используемые в военных целях.

    Ранее Минобороны сообщило о нанесении ударов по четырем локомотивам на территории трех регионов Украины. Железнодорожную технику также использовали в военных целях.

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