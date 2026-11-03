Российские военные поразили энергоинфраструктуру в трех областях Украины
Минобороны: ВС России поразили энергобъекты в трех украинских областях
Российские военные в ночь на 3 ноября поразили объекты энергетического комплекса Украины в Днепропетровской, Винницкой и Харьковской областях. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что пораженная инфраструктура обеспечивала предприятия военной промышленности и ВСУ электроэнергией.
«Нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности», — заявили в Минобороны.
Кроме того, под ударом российских сил оказались объекты портовой инфраструктуры боевиков ВСУ в Одесской области и морские суда, используемые в военных целях.
Ранее Минобороны сообщило о нанесении ударов по четырем локомотивам на территории трех регионов Украины. Железнодорожную технику также использовали в военных целях.