ВС России поразили сухогруз с военными грузами в Черном море
Минобороны: ВС РФ поразили сухогруз с военными грузами ВСУ в Черном море
Подразделения Вооруженных сил России поразили в Черном море сухогруз, который доставлял на Украину военное имущество и грузы двойного назначения. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, удар нанесли при помощи беспилотных летательных аппаратов. Судно находилось в 107 километрах юго-западнее Одессы.
В Минобороны подчеркнули, что российские военные продолжили серию атак на морские суда, которые перевозят для ВСУ военные грузы.
Ранее ВС России поразили логистический терминал «Новой почты» в Новом Коротыче, а в Днепропетровской области — электроподстанцию. В акватории Черного моря до этого нанесли удар по еще одному сухогрузу с военными товарами, находившемуся примерно в 52 километрах от Одессы.