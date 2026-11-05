ВС России поразили сухогруз с военными грузами в Черном море

Минобороны: ВС РФ поразили сухогруз с военными грузами ВСУ в Черном море

Подразделения Вооруженных сил России поразили в Черном море сухогруз, который доставлял на Украину военное имущество и грузы двойного назначения. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, удар нанесли при помощи беспилотных летательных аппаратов. Судно находилось в 107 километрах юго-западнее Одессы.

В Минобороны подчеркнули, что российские военные продолжили серию атак на морские суда, которые перевозят для ВСУ военные грузы.

Ранее ВС России поразили логистический терминал «Новой почты» в Новом Коротыче, а в Днепропетровской области — электроподстанцию. В акватории Черного моря до этого нанесли удар по еще одному сухогрузу с военными товарами, находившемуся примерно в 52 километрах от Одессы.