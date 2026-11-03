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    Бойцы «Запада» за сутки уничтожили 95 тяжелых коптеров и 39 НРТК ВСУ

    Фото: РИА «Новости»

    В зоне ответственности группировки войск «Запад» за сутки ВСУ потеряли 95 тяжелых боевых коптеров и 39 наземных робототехнических комплексов (НРТК). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра «Запада» Ивана Бигму.

    По его словам, подразделения «Запада» улучшили тактическое положение. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, бригады морской пехоты в районах населенных Студенок, Глущенково и Вишневки Харьковской области и Рубцов в ДНР.

    Бойцы «Запада» за сутки уничтожили более 115 боевиков ВСУ, арторудие «Богдана-Б», два миномета, три боевые бронированные машины западного производства, восемь автомобилей и 39 НРТК.

    «Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 39 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, восемь барражирующих боеприпасов и 95 тяжелых боевых коптеров противника», — сказал он.

    Ранее появилась информация, что в НАТО планируют задействовать по меньшей мере 20 переводчиков на русский язык, чтобы обучать боевиков ВСУ.

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