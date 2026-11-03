Автомат спас морпеха от украинской «Бабы-Яги» при освобождении Доброполья

В ДНР при освобождении Доброполья украинский беспилотник атаковал двух морских пехотинцев, но одного из бойцов спас магазин от автомата. Об этом РИА «Новости» рассказал старший разведчик 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Туман.

По его словам, во время выполнения боевой задачи он вместе с сослуживцем передвигался по лесополосе. Их обнаружил тяжелый БПЛА ВСУ «Баба-Яга» и начал сбрасывать боеприпасы. Беспилотник сбросил первый снаряд в пяти метрах от Тумана, но он не разорвался.

Затем «Баба-Яга» сбросила второй боеприпас и Тумана ранило в левую реку. Его сослуживец побежал в другую лесополосу, беспилотник — за ним. Третий раз сбросил снаряд, но разведчика не зацепило. Они покинули опасный участок. Позже Туман заметил, что его бронежилет пробил осколок, но ему повезло.

«Магазин автомата спас — задержал осколок», — сказал морпех.

Ранее замкомандира батальона по военно-политической работе с позывным Аластар рассказал, что медики морской пехоты спасли тяжелораненого военного, трижды «запустив» ему сердце.