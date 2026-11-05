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    ВС России ночью нанесли удары по объектам инфраструктуры Украины

    ВС России ночью нанесли удары по инфраструктуре и логистическим центрам Украины

    Фото: РИА «Новости»

    Минувшей ночью российские военные нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    В населенном пункте Новый Коротыч поразили логистический терминал компании «Новая почта». В Днепропетровской области целью стала электроподстанция напряжением 330 киловатт.

    Кроме того, российские военные атаковали сухогруз в Черном море. Судно находилось в 52 километрах юго-западнее Одессы и перевозило военное имущество в интересах ВСУ.

    До этого российские силы поразили четыре тепловые электростанции в Днепропетровской, Харьковской и Винницкой областях, а также две электроподстанции.

    В ночь на среду, 4 ноября, запущенные российскими бойцами ударные беспилотники поразили электроподстанции «Чижовка» и «Наливайковка» на территории Житомирской и Киевской областей Украины.

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