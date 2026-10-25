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    Штурмовики «Центра» пленили нескольких солдат ВСУ в зоне СВО

    МО: бойцы «Центра» пленили нескольких солдат ВСУ на Днепропетровском направлении

    Фото: РИА «Новости»

    В зоне спецоперации российские штурмовики взяли в плен нескольких украинских бойцов на Днепропетровском направлении. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    «Военнослужащие штурмового отряда 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск „Центр“ взяли в плен несколько членов формирований ВСУ на Днепропетровском направлении специальной военной операции», — уточнили в военном ведомстве.

    Российские штурмовики при вскрытии замаскированных позиций ВСУ всегда предлагают боевиками добровольно сдаться в плен. Если украинские солдаты соглашаются, бойцы ВС России их сопровождают в свое подразделение. Если отказываются, то украинские позиции уничтожаются или с помощью дронов, или огнем из штатного оружия.

    Ранее боец группировки войск «Восток» в одиночку пленил восьмерых боевиков ВСУ старше 60 лет в Запорожской области.

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